Monza, bambino di undici anni travolto e ucciso da un'auto

Nel pomeriggio di giovedì un bambino di 11 anni di origine cinese, C.W.T., è morto dopo essere stato travolto da un'auto a Monza. L'incidente è avvenuto alle 16.25 in via Buonarroti, all'altezza del civico 189. Al volante dell'auto che ha travolto il bambino, una Mini Countryman, c'era una donna di 50 anni, M.M.M. residente a Brugherio. Immediato l'intervento del 118, che ha trasportato in elisoccorso il bimbo all'ospedale San Gerardo, dove poi è morto. Sono ancora in corso gli accertamenti della Polizia locale, che indaga sull'incidente, di cui è stato informato anche il pm di turno. Iscriviti alla newsletter