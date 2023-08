Monza, Cappato contro De Luca: "Da lui battute gratuite"

Marco Cappato ha presentato ufficialmente oggi la propria candidatura ed il simbolo della sua campagna elettorale per le elezioni suppletive al Senato, che si terranno il 22 e 23 ottobre, per il seggio che era di Silvio Berlusconi. Il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni è sostenuto da Azione, in attesa di decisioni ufficiali da parte di M5S e Pd. Cappato ha riferito di avere già sentito al telefono i suoi due attuali sfidanti, Adriano Galliani e Cateno De Luca: "Faccio i miei migliori auguri a Cateno De Luca e ad Adriano Galliani, che ho sentito al telefono, e a tutti i candidati perché hanno tutti pari dignità e diritto a fare la loro corsa. Ho sentito da parte di De Luca battute gratuitamente cattive a cui non penso valga la pena di replicare". Due giorni fa, De Luca aveva scherzato così: "Voglio rassicurare tutti, non sono intercettato, me lo ha confermato Cappato", alludendo alla denuncia fatta dall'avversario.

Intercettazioni, Cappato: "Prendo atto delle parole di Mantovano"

"Non ne voglio parlare perché non ho novità. Ho già risposto che prendo atto" delle parole di Mantovano. Lo ha detto Marco Cappato parlando della risposta del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano alla sua richiesta di chiarimento su presunte intercettazioni che lo riguarderebbero. "Io ho detto delle cose, raggiunto da una segnalazione anonima, verificata con una fonte - ha ribadito -, ho fatto una domanda e mi è arrivata una risposta e ne prendo atto. E' una risposta che impegna la presidenza del Consiglio quindi è l'equivalente, ne prendo atto".

Cappato: "Monza, questo non è un voto ai partiti. La nostra campagna da 200mila euro"

Con Adriano Galliani invece c'è stata una telefonata "in cui è stato molto cordiale e simpatico", ha spiegato. Il 17 settembre ci sarà il deposito delle firme, "queste sono elezioni particolari perché chi prende un solo voto in più viene eletto in Senato - ha continuato Cappato -, non c'è un voto per i partiti ma per la persona, quindi chiedo la fiducia degli elettori di Monza e Brianza". "Non possiamo contare su grandi apparati di partito come Adriano Galliani ma abbiamo questa rete di volontari - ha concluso -. Il bilancio preventivo della campagna è di 200mila euro per giocarci in pieno questa partita, le spese per cui ci siamo già impegnati corrispondono a fondi che abbiamo già raccolto che sono di 60mila euro e siamo a meno di un terzo della raccolta fondi necessaria. Grazie a questi primi sostegni posso dire che sarò candidato".