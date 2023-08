Senato Monza: Cappato e De Luca candidati "zoppi", Galliani (per ora) ride

Senato Monza: Cappato e De Luca candidature "zoppe", Galliani (per ora ) può sorridere

Questo matrimonio non s'ha da fare. È ancora lontana la convergenza del centrosinistra sul profilo di Marco Cappato, "auto-candidato" alle elezioni suppletive di ottobre nel collegio di Monza, vacante in Senato dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi.

Pd e Italia Viva freddi su Cappato, M5S possibilista

Il Pd continua a rimanere freddo sulla figura dell'attivista e rilancia un metodo "che potrebbe tenere insieme tutte le opposizioni". Ossia le primarie di coalizione, a cui potrebbe partecipare anche lo stesso Cappato: "Il tema - spiegano i dem a microfoni spenti, sottolineando che sul territorio sono pronti già diversi nomi - è introdurre un elemento di novità politica rispetto alle politiche del 2022". Azione, attraverso il segretario Carlo Calenda, ha già dato il suo endorsement a Cappato (nonostante qualche frizione con l'ala più cattolica del partito). Lo stesso ha fatto +Europa.

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi, invece, ha fatto sapere di non essere intenzionato a sostenerlo ("Dobbiamo capire se l'obiettivo è vincere o partecipare. Se è partecipare Marco Cappato ha un grande capacità, se l'obiettivo è vincere non lo so"). La strategia, assicurano i renziani, è temporeggiare per "stanare il Pd" lasciando che siano i dem a sbilanciarsi: "Sennò - affermano da Iv - ci fanno andare avanti e poi impongono una candidatura che gli altri devono seguire".

E il M5s? Alcuni esponenti lombardi, considerata la difficoltà della partita (il favorito è l'amministratore delegato del Monza Calcio Adriano Galliani, il braccio destro ‘calcistico’ di Berlusconi sostenuto dal centrodestra), non disdegnano l'idea di appoggiare Cappato, dopo aver spesso condiviso le sue battaglie sui diritti civili. Altri, specie quelli brianzoli, spingono invece per una corsa in solitaria.

'Scateno' De Luca presenta la sua candidatura a Monza

Intanto domani anche il sindaco di Messina prima e Taormina poi, Cateno De Luca, ufficializzerà la sua candidatura, nata quasi per caso durante una divertente diretta social delle sue. Non propriamente lombardo, il leader del movimento Sud chiama Nord tenta di sparigliare le carte mentre lavora a una lista per le europee. 'Scateno' lo scorso marzo aveva anche partecipato agli stati generali della lista civica dell'ex sindaca di Milano Letizia Moratti. Lista che ha poi eletto in Lombardia quattro consiglieri regionali.

Sassoli (Lista Moratti): "De Luca candidatura irrispettosa"

Tra di loro c'è anche un volto noto di Monza, l'ex assessore Martina Sassoli, che però non sembra giudicare favorevolmente l'ascesa al Nord di De Luca: "Una Candidatura che trovo irrispettosa, del suo territorio tanto quanto del nostro. La Brianza non è terra di conquista. Così come la Sicilia e tantomeno Taormina - afferma Sassoli -. Si meritano così poca attenzione al punto da dedicarsi a un’ennesima campagna elettorale che necessariamente lo porterà lontano dai suoi doveri di primo cittadino?".