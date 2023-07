Monza, dal 1° agosto tutti i parcheggi a pagamento

La Giunta comunale di Monza ha approvato la delibera che definisce le aree urbane che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale le quali - sommate a quelle dove sussistono esigenze o particolari condizioni di traffico - richiedono una modifica alla sosta dei veicoli su strada.

L'elenco delle Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica (ZPRU)

Le Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica (ZPRU) di Monza sono: Centro; Stazione; S.Carlo - S.Gottardo; S. Biagio; Villa Reale; S. Gerardo-Borgo Bergamo; Polo Sportivo; Ospedale - Parco. Considerando che su queste aree la pressione del traffico veicolare è sempre piu' sostenuta, tanto che la congestione è ormai una condizione ordinaria che si ripercuote anche sugli stalli di sosta presenti su strada, l'amministrazione comunale ha stabilito di applicare gradualmente, nel giro di circa 24 mesi, misure di regolamentazione della sosta a tutela dei residenti anche finalizzate a disincentivare per quanto possibile l'utilizzo dell'auto, analogamente a quanto gia' accade da tempo nelle principali città capoluogo.

Le tariffe saranno diversificate a seconda della zona che viene scelta per lasciare l'auto in sosta. "Come altri grandi città Monza compie la scelta di proteggere le aree centrali dalla congestione del traffico - spiega il Sindaco Paolo Pilotto - Ne beneficeranno la vivibilità complessiva della città, che potrà contare su una maggiore disponibilita' di rotazione nella sosta, soprattutto riservata ai residenti. Intanto stiamo già ragionando su abbonamenti e convenzioni nei parcheggi strategici in ingresso alla citta'".