Monza, diciassette scout belgi colpiti da intossicazione alimentare

Diciassette scout belgi provenienti da Anversa hanno rimediato una intossicazione alimentare mentre erano ospiti dell'ostello Cascina Costa alta all'interno del Parco di Monza. Il gruppo di trenta ragazzi ha mangiato pesce sabato sera. Ma non è ancora escluso che a causare il malore possa essere stato quanto mangiato domenica a pranzo. I ragazzi, come riferisce il quotidiano Il Giorno, sono stati visitati negli ospedali di Bergamo dove erano diretti per un'escursione domenicale, ma nessuno ha riportato conseguenze di lungo periodo. Durante la notte tra domenica e lunedì sono stati tutti dimessi e rimandati all'ostello monzese di Cascina Costa alta, da cui sono poi ripartiti questa mattina.