Monza: barista rapinata e violentata a Vimercate, indagini in corso

Monza: donna rapinata e violentata a Vimercate, indagini in corso

Una donna è stata vittima di una brutale aggressione in un bar a Vimercate, nella provincia di Monza. Mentre stava aprendo il locale, è stata attaccata da un uomo che l'ha costretta a consegnargli l'incasso e poi l'ha violentata. L'aggressione è avvenuta nelle prime ore del mattino di sabato, ma la notizia è stata confermata oggi.

Le indagini

Le indagini sono sotto la supervisione della procura di Monza, che sta lavorando a stretto contatto con i carabinieri per assicurare che il colpevole sia identificato e portato alla giustizia. La comunità locale è in stato di shock, ma le autorità locali stanno già prendendo misure per rafforzare la sicurezza e garantire il supporto necessario alla vittima.