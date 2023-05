Monza, donna si ritrova un serpente nel motore dell'auto

Come in un film dell'orrore: una donna ha visto un serpente introdursi nel vano motore della sua auto. I fatti sono avvenuti in Brianza, come raccontato dall'Enpa di Monza-Brianza, intervenuti su richiesta della automobilista. Il biacco è stato infatti trovato all'interno dei veicolo da una operatrice che, con l'aiuto di alcuni ragazzi presenti, ha estratto il rettile mettendolo in sicurezza e portandolo in un rifugio.

Il biacco era ferito: ora è stato curato e rimesso in libertà

Come riferisce Enpa, il serpente era piuttosto malconcio: aveva una grave ferita all'occhio e diversi morsi sul corpo. L'ipotesi è che, svegliatosi dal letargo, sia stato cacciato da qualche altro animale. Una volta guarito, è stato rimesso in libertà. Non è un serpente velenoso e si ciba di insetti e roditori. Ma trovarselo in automobile resta comunque un'esperienza che può essere poco gradevole...