Monza, Forza Italia perde pezzi: defezioni nella squadra di Allevi

Prima Francesco Cirillo, che già aveva manifestato diversi mal di pancia da settimane. Poi anche Martina Sassoli, l'ex assessore e fedelissima di Dario Allevi. I due consiglieri comunali azzurri hanno deciso di lasciare Forza Italia per approdare con ogni probabilità sulle sponde del Terzo polo, dopo un passaggio nel gruppo misto. E' una brutta notizia per gli azzurri monzesi ma soprattutto per l'ex sindaco, risultato perdente dopo una rocambolesca rimonta del suo sfidante Paolo Pilotto, che era risultato sconfitto al primo turno ma vincitore al secondo. Una situazione che aveva fatto inferocire soprattutto Silvio Berlusconi, che su Monza e sul Monza aveva puntato moltissimo. La fuoriuscita di questi consiglieri implica un vero e proprio smottamento, non tanto in Forza Italia quanto tra i fedelissimi dell'ex primo cittadino.