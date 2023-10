Monza, Galliani non si presenta al confronto: le ironie di Cappato e De Luca

"Vorrei fare una correzione, Adriano Galliani non è che non ha potuto venire a questo confronto ma non ha voluto venire, nel pieno disprezzo di qualsiasi regola del dibattito democratico e sta facendo l'assenteista come ha fatto quando era in Senato". così ha detto Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni e candidato alle elezioni suppletive al Senato di Monza, commentando l'assenza di Adriano Galliani, candidato del centrodestra, alla tribuna elettorale del Tg Rai della Lombardia in vista del voto del 22 e 23 ottobre. "Leggo che è preoccupato dell' astensionismo ma trattando così la democrazia si getta benzina sul fuoco del disinteresse e della rabbia - ha concluso -. Il problema è che nessuno in Brianza sa nulla di queste elezioni"

Cappato: "Galliani assenteista, un lavoratore comune sarebbe stato licenziato"

Cappato ha rincarato la dose al termine del confronto: "Adriano Galliani questa mattina si è comportato da assenteista, come aveva già fatto da senatore nella scorsa legislatura, quando ha totalizzato meno della metà delle presenze. Assenteista da senatore prima e da candidato ora. Un lavoratore comune sarebbe stato licenziato in tronco".

De Luca: "Una puntata speciale di Chi l'ha visto dedicata a Galliani"

Duro anche Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e candidato alle suppletive nel collegio di Monza: "Sono contento di annunciarvi che Marco Cappato questa mattina mi ha ufficializzato la sua partecipazione al confronto con me in programma per mercoledì 18 ottobre alle 18.30 a Monza sotto l'Arengario. Me l'ha confermato oggi e per questo lo ringrazio. Non posso dire lo stesso invece per Adriano 'coyote' Galliani che anche oggi, nella tribuna elettorale organizzata dalla Rai con tutti i candidati, ha mostrato la sua inconsistenza politica disertando il confronto. Mi arrivano intanto indiscrezioni dalla Rai, mi dicono infatti che stanno organizzando una puntata speciale di 'Chi l'ha visto?' dedicata ad Adriano Galliani". "Piuttosto mi dicono che Galliani sta spopolando sui media sportivi. Ma proprio ai tifosi del Monza non sta raccontando la verità, cioè che la famiglia Berlusconi a fine stagione venderà il Monza. Dopo il mio appello pubblico, infatti, fatto proprio alla famiglia Berlusconi, non è arrivata alcuna smentita", conclude De Luca.