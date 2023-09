Monza, i sindaci Pd chiedono a Schlein una candidatura del territorio

I sindaci del Pd di Monza e Brianza chiedono ad Elly Schlein una candidatura del territorio in vista delle supplettive per il Senato. Gli esponenti dem hanno scritto in merito una lettera alla segretaria del partito. "Ti scriviamo in via pubblica perché, a poco tempo ormai dal deposito delle candidature per le elezioni suppletive di Monza e Brianza, riteniamo sia necessario esprimere all'esterno le ragioni e gli obiettivi che come sindaci del centrosinistra ed esponenti Pd - hanno scritto -, ci hanno guidato nella riflessione sulla soluzione migliore per contendere un collegio difficile e importante come quello del Senato della nostra provincia".

I sindaci Pd: "Candidatura che ridia orgoglio e fiducia"

"Riteniamo che alle suppletive sia necessario esprimere una candidatura che sia manifesta espressione dell'impegno politico e della ricchezza e dell'esperienza del centrosinistra in Brianza - hanno proseguito - , in rappresentanza di un territorio che peraltro ha molti profili di persone di valore da potere mettere a disposizione della comunità. Una candidatura che ridia orgoglio e fiducia, che mobiliti i cittadini e che sia in grado di recuperare elettori sulla base delle priorità di un territorio produttivo che deve saper stare nella sfida della transizione ecologica, e sulla base di relazioni consolidate costruite grazie al lavoro quotidiano politico e amministrativo condotto in questi anni".

I sindaci Pd di Monza: "No a una candidatura di testimonianza"

I sindaci chiedono "non una candidatura di testimonianza, ma una candidatura che rappresenti un campo politico e renda leggibile la storia di un impegno che il nostro territorio non ha fatto mancare - hanno concluso - per il benessere generale, sul quale chiedere il voto alle persone di Monza e Brianza".

A sottoscrivere la lettera sono stati, per citarne solo alcuni, Paolo Pilotto, sindaco di Monza, Alberto Rossi - sindaco di Seregno, Francesco Cereda - sindaco di Vimercate, Vincenzo Di Paolo - capogruppo in Consiglio Provinciale Monza e Brianza e Gigi Ponti - consigliere regionale PD. Un appello che non sembra decisamente andare nella direzione di un sostegno alla candidatura di Marco Cappato.