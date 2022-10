Monza, il San Gerardo diventa Ircss. Regione: "Decisione molto attesa"

Monza, il San Gerardo diventa Ircss. Moratti: "Decisione molto attesa"

Il San Gerardo di Monza è diventato IRCSS. Letizia Moratti: "Una decisione molto attesa che oggi è diventata realtà". "E' una decisione molto attesa che oggi è diventata realtà", con queste parole a Radio Lombardia la Vice Presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti ha commentato la notizia della firma del ministero riguardante la trasformazione in Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (Irccs) dell’Ospedale San Gerardo di Monza, della Fondazione Mamma Bambino Monza Brianza e della Fondazione Tettamanti, che costituiranno un unico Ente (la Fondazione San Gerardo dei Tintori di Monza).

Moratti: "Monza, era un obiettivo della nostra azione di governo"

"Era un obiettivo della nostra azione di governo e grazie all'impegno di tutti i soggetti che hanno partecipato a questo bellissimo percorso siamo riusciti a raggiungere questo obbiettivo. E' un riconoscimento che rende merito a una struttura di eccellenza- prosegue la Vice Presidente- che è un punto di riferimento non solo per la Brianza ma per tutta Italia". Letizia Moratti ha poi spiegato che "con il San Gerardo salgono a 5 gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di natura pubblica in Lombardia portando a 19 il numero complessivo di quelli presenti nella nostra regione". La vice presidente di regione Lombardia ha poi concluso: "Ringrazio il governo per aver mantenuto l'impegno anche perchè questo è il completamento di un percorso che porta a un nuovo IRCSS pubblico dopo 40 anni, rappresenta anche per questo un grande risultato".

Fontana: "Percorso che rende merito a una struttura d'eccellenza"

L'Ospedale San Gerardo di Monza è Irccs, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. "Con la formalizzazione ufficiale, avvenuta in queste ore, si chiude un percorso che rende merito a una struttura d'eccellenza, apprezzata non solo a livello italiano, ma su scala internazionale. Un punto di riferimento del sistema sanitario lombardo che fa della cura, della prevenzione e della ricerca un modello costituito da donne e uomini di grandissima professionalità". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Fabrizio Sala: "Giusto riconoscimento per il grande lavoro di operatori e ricercatori"

"Il San Gerardo si conferma uno dei migliori presìdi della Lombardia che si è distinto negli anni anche per gli ottimi risultati nel campo della ricerca. La sua trasformazione in IRCCS è quindi un enorme valore aggiunto per il territorio nonché il giusto riconoscimento per il grande lavoro di tutti gli operatori e dei ricercatori". Così l'assessore regionale alla Ricerca e Innovazione Fabrizio Sala commenta la firma del decreto per trasformare il San Gerardo di Monza in Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS). "Rivolgo sempre un ringraziamento doveroso - ha aggiunto Sala - a tutto il personale sanitario, alle Fondazioni coinvolte, ai ricercatori e a tutti coloro che contribuiscono ogni giorno a rendere questo ospedale un'eccellenza. Questa trasformazione sarà anche una grande occasione per supportare il lavoro sul territorio di tanti nostri ricercatori". "Investire con convinzione in ricerca - ha concluso l'assessore - è fondamentale per vincere le sfide del futuro. Questa è da sempre una delle priorità di Regione Lombardia e risultati eccellenti come quello del San Gerardo di Monza ci confermano che i nostri investimenti stanno andando nella giusta direzione" ha concluso Fabrizio Sala.