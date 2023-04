Monza, incendio in un parcheggio: trovato un cadavere

Un uomo è morto in un incendio che ha coinvolto un parcheggio pubblico interrato. E' accaduto stamane a Seregno, in Brianza. L'allarme è scattato alle 6.30. Le fiamme, sviluppatesi all'interno del parcheggio di via Odescalchi, hanno avvolto anche un sottoscala dove aveva trovato ricovero un senzatetto.

Nessun veicolo è rimasto coinvolto, né sono stati riscontrati danni strutturali

L'uomo, non ancora identificato, è morto carbonizzato. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Seregno, intervenuti sul posto con i militari della sezione radiomobile e della sezione operativa. Nessun veicolo è rimasto coinvolto, né sono stati riscontrati danni strutturali.