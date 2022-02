Monza: minacce di morte ai genitori per pagare i debiti di droga

Minacciava abitualmente di morte padre e madre per ottenere soldi da loro. Un 28enne di Seveso, Monza, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione dopo che sono stati raccolti gravi indizi per i reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi ed estorsione perpetrati dal mese di maggio 2020. Il giovane, anche a causa dell’abuso di alcol, di psicofarmaci e di sostanze stupefacenti, avrebbe insultato e minacciato i propri familiari con minacce di morte arrivando a mettere le mani al collo della madre e a spaccare oggetti in casa tra cui il telefono della sorella e sottraendo loro denaro dalle borse, come riferisce LaPresse. I familiari, terrorizzati dal ragazzo, erano costretti ad allontanarsi di casa o a chiudersi a chiave in camera. Il ragazzo era costantemente indebitato a causa di alcol e droga.