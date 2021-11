Monza: molesta studentessa 15enne su autobus, arrestato per stalking







I carabinieri della compagnia di Monza, hanno arrestato in flagranza un egiziano di 47anni per stalking ai danni di una studentessa minorenne. Le indagini sono state avviate quando la minore – ascoltata dai militari in modalità protetta - si è recata in caserma riferendo che, da 15 giorni, veniva molestata da uomo molto più grande di lei, a bordo dell’autobus, mentre era diretta a scuola, con approcci insistenti e tentativi di palpeggiamento.



Anche questa mattina l’uomo, dopo aver atteso la studentessa alla fermata dell’autobus, l'ha seguita a bordo del mezzo e, sedutosi accanto a lei, ha iniziato nuovamente con le molestie, non accorgendosi che stavolta a bordo c’erano anche i carabinieri in borghese, che lo hanno arrestato.