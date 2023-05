Monza, palpeggia la nipote a letto: nonno arrestato

Un 67enne italiano è finito in carcere su ordine del gip di Monza Brianza per violenza sessuale sulla nipote minorenne. E' stata la ragazzina a confidare alla madre nel dicembre 2022 che era stata molestata, mentre era a casa dei nonni. Le indagini, scattate dopo la denuncia della madre dell'adolescente, hanno ricostruito l'episodio: il 67enne, approfittando del fatto che la nipote stava riposando nel letto matrimoniale, si sarebbe avvicinato, strusciandosi e palpeggiandola. La ragazza si era alzata per poi allontanarsi rapidamente da casa e raggiungere la madre per raccontarle l'accaduto.