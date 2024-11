Monza: picchia la ex moglie in mezzo alla strada, arrestato

Un uomo di 38 anni è stato arrestato a Monza per aver aggredito brutalmente la sua ex moglie, una donna di 39 anni, in mezzo alla strada. Il fatto è avvenuto il 6 novembre, ma la notizia è stata resa nota solo oggi. L’uomo, già sottoposto a un provvedimento di divieto di avvicinamento emesso dopo una precedente denuncia per maltrattamenti, non ha rispettato l'ordine e ha aggredito la donna con calci e pugni. Alcuni passanti, testimoniando l'aggressione, hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine, permettendo alla vittima di rifugiarsi su un autobus per mettersi in salvo.

L'arresto dopo anni di violenza: la donna era già stata più volte vittima

La vittima, in stato di shock e visibilmente provata, è stata soccorsa e portata al pronto soccorso per le ferite riportate. Le forze di polizia, intervenute tempestivamente, hanno bloccato l’aggressore, che nel frattempo era fuggito a piedi. I successivi accertamenti hanno rivelato che la donna era stata ripetutamente vittima di violenze fisiche e psicologiche da parte del marito, tanto da essere costretta a separarsi e ad andare in ospedale più volte. L'uomo è stato arrestato e portato in carcere dopo non aver rispettato il provvedimento di ammonimento per violenza domestica. Il suo arresto è stato convalidato e gli è stata disposta la custodia cautelare in attesa del processo.