Monza: Pilotto in vantaggio su Allevi ottiene la vittoria

Monza, 90 sezioni su 110: il candidato del centrosinistra Paolo Pilotto è al 51,39%, con il sindaco in carica del centrodestra Dario Allevi al 48,61%. Un divario che è cresciuto mano a mano che è proseguito lo scrutinio. Tanto che in città è stata ormai di fatto decretata la vittoria di Pilotto, che scalza il sindaco degli ultimi cinque anni. L'affluenza al secondo turno è stata del 36,82%.

Monza: così al primo turno

A Monza il sindaco in carico del centrodestra, Dario Allevi, ha ottenuto al primo turno il 47,1% dei voti ed è poi riuscito a chiudere l'accordo con il civico Paolo Piffer, 5,8% al primo turno. Per il candidato del centrosinistra Paolo Pillotto, 40,1% al primo turno, alla vigilia difficile la rimonta. Ma, come aveva sottolineato lo stesso Allevi, "Con questo caldo, il vero problema sarà riportare i cittadini al voto di domenica 26 giugno".