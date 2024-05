Monza, piromane tenta di dare fuoco alla pompa di benzina

Domenica 12 maggio a Monza è stato arrestato un uomo dopo che ha tentato di dare fuoco a una pompa di benzina. L’individuo avrebbe infatti estratto le pistole della suddetta e avrebbe appiccato il fuoco con un accendino. Avrebbe inoltre incendiato gli arredi esterni del ristorante limitrofe. A dare l’allarme è stata proprio la proprietaria del locale, in cui l’uomo era entrato all’incirca alle 15.30. Sul posto sono intervenute le volanti della questura di Monza, che hanno bloccato il 44enne durante una discussione con la ristoratrice cui avrebbe rivolto, accendino alla mano, insulti e minacce.

L'arresto e il processo per direttissima

Ora la pompa di benzina si trova in stato di sicurezza. Le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza dimostrerebbero come sia stato innescato il principio di incendio. L’uomo è stato arrestato per tentato incendio e nel processo per direttissima, secondo quanto riferito dalla questura, ha patteggiato la pena di un anno e due mesi.