Monza, rapinatore seriale torna in libertà e compie una nuova rapina

Monza, in libertà da un anno, rapina una farmacia

Da poco meno di un anno, il 25 maggio scorso, era stato scarcerato dopo aver scontato una condanna di 11 anni per una lunga serie di rapine commesse a mano armata con pistola o coltello, ai danni di istituti di credito e banche. L'uomo e' stato nuovamente arrestato dalla Polizia perche' accusato di aver rapinato una farmacia a Monza.

E' stato bloccato dagli agenti con ancora il volto coperto da una calzamaglia di nylon, con un casco da motociclista ed un paio di guanti in lattice. Per tentare la fuga ha estratto un coltello tentando di colpire gli agenti. In suo possesso e' stata trovata la somma in contanti di 490 euro, suddivisa in banconote di tagli diversi, corrispondente al bottino della rapina in farmacia avvenuta poco prima.

Leggi anche: