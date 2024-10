Monza: scoperto con 68 kg di droga nel furgone, arrestato un 48enne

A Monza, un uomo di 48 anni di origine marocchina è stato arrestato in flagranza dalla Guardia di Finanza del comando provinciale di Monza Brianza. Durante un controllo di routine, gli agenti si sono insospettiti dal comportamento nervoso del conducente di un furgone. Dopo aver fermato il mezzo, hanno scoperto all'interno tre sacchi di cellophane contenenti 68 kg di hashish, abilmente confezionati per sembrare incarti di famosi dolci come Kitkat, Mars e Snickers.

Un traffico da oltre 700mila euro: l'arresto e il trasferimento in carcere

La droga sequestrata avrebbe potuto generare un guadagno di oltre 700mila euro sul mercato illecito. Il 48enne, già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati agli stupefacenti, è stato immediatamente arrestato con l'accusa di traffico e detenzione illecita di droga. L'uomo è stato poi trasferito al carcere di Monza, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.