Monza, sequestrati oltre 114 mila articoli per la casa non sicuri

La Guardia di Finanza di Monza ha eseguito un controllo presso un maxi emporio di Bellusco, dove sono stati rinvenuti circa 76.000 giocattoli ed accessori carnevalizi (vestiti per bambini, armi e proiettili giocattolo, occhiali, colori per make-up) ed oltre 38.000 prodotti per la casa (contenitori, bicchieri e sacchetti di carta) e per la cura degli animali, risultati privi o con falsa applicazione della marchiatura "CE", ovvero non conformi alla normativa a tutela del consumatore. Gli articoli in commercio sono stati sottoposti a sequestro amministrativo ed il legale rappresentate dell'impresa segnalato alla Camera di Commercio di Milano-Monza-Lodi.