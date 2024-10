Monza: smantellata rete criminale per traffico di farmaci oppioidi, 8 arresti

I carabinieri del Comando Provinciale di Monza Brianza, insieme ad altre forze dell’ordine, hanno eseguito un'operazione culminata con l'arresto di otto persone, di cui tre italiane e cinque egiziane. Questi individui sono accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, corruzione e truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Le indagini, avviate a ottobre 2023 dopo la segnalazione di un farmacista, hanno rivelato un ampio traffico di medicinali oppioidi, ottenuti tramite ricette mediche false emesse da un medico compiacente.

Scoperte prescrizioni mediche false

Le verifiche hanno mostrato che i nomi sui documenti di prescrizione non corrispondevano ai reali pazienti, con il medico coinvolto che aveva emesso oltre 750 ricette per più di 1.300 confezioni dall'inizio dell'anno. L'analisi dei dati telefonici e la sorveglianza video nelle farmacie hanno contribuito a identificare i complici. Due distinti gruppi criminali hanno utilizzato la stessa fonte medica per ottenere ricette dematerializzate per farmaci come ossicodone e tramadolo, intestandole a persone ignare del loro coinvolgimento.

Un mercato illecito dal valore milionario

I farmaci, prelevati senza alcun costo per gli indagati grazie al SSN, sono stati ritirati in numerose farmacie nel Nord Italia, da Monza a Firenze. Si stima che oltre 70mila pastiglie siano state vendute al dettaglio, generando un giro d'affari superiore al milione di euro e un danno di 120mila euro per il SSN. Il medico complice riceveva un compenso variabile per ogni ricetta, contribuendo a un'operazione criminale ben orchestrata e altamente profittevole.