Monza, sorpreso con 22 chili di hashish: "Per pagarmi il matrimonio"

Spacciare 22 chilogrammi di hashish per procurarsi il denaro necessario a pagarsi il matrimonio programmato a settembre: è la stravagante giustifcazione addotta da un 24enne veronese al termine della perquisizione domiciliare nella sua vulla di Verano Brianza. I carabinieri hanno scoperto in giardino un trolley con la sostanza stupefacente, la cui vendita avrebbe fruttato circa 80mila euro. Il 24enne, già noto alle forze dell'ordine per reati di droga e contro la persona e sottoposto all'affidamento in prova ai servizi sociali, ha ammesso di essere lui il proprietario della valigia a scura che pareva abbandonata nei pressi della staccionata che divide le due case e ha provato a giustificarsi con la storia delle nozze imminenti. E' stato arrestato. I militari erano stati allertati da uno strano giro di persone attorno all'abitazione.