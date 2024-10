Monza: sorpreso mentre incendiava gli scivoli nei parchi, denunciato piromane

Un 34enne di Mariano Comense è stato denunciato per aver incendiato scivoli nei parchi giochi locali di Lentate sul Seveso, in provincia di Monza e Brianza. La sua azione, avvenuta nel parco di via Trento, è stata interrotta dai carabinieri, che lo hanno colto sul fatto mentre appiccava il fuoco a due scivoli. Oltre al danneggiamento seguito da incendio, il giovane dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, avendo aggredito un carabiniere intervenuto sul posto. Questo atto vandalico non è isolato: il piromane è sospettato di essere coinvolto in altri due incendi recenti, avvenuti nei giorni precedenti.

L'intervento dei carabinieri e l'arresto

La sequenza di incendi, iniziata il 12 ottobre con lo scivolo di un parco in via Grandi, ha allarmato i residenti, intervenuti tempestivamente per spegnere le fiamme. Il 23 ottobre, invece, è stato necessario il pronto intervento dei vigili del fuoco per domare un incendio in via Puccini. I carabinieri hanno dunque intensificato i controlli nelle aree sensibili, fino all’arresto del 34enne mentre tentava di incendiare i nuovi giochi e al sequestro del materiale infiammabile utilizzato per appiccare il fuoco.