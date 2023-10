Monza, spaccio via social: perquisizioni e sette arresti

La Polizia di Stato della Questura di Monza e della Brianza, coordinate dalla procura, sta eseguendo da questa mattina una vasta operazione antidroga, con arresti e perquisizioni nei confronti di un sodalizio composto da italiani e marocchini che, attraverso un sistema di "meet up" creato su alcuni canali social e l'utilizzo di nickname aveva messo in atto un lucroso canale di vendita di droga, impiantando in rete una vera e propria "centrale dello spaccio" di sostanze stupefacenti (cocaina, hashish e marijuana).

Oltre 50 gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Monza, con il concorso degli equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine di Milano

Oltre 50 gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Monza, con il concorso degli equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine di Milano e di unità cinofile antidroga della Polizia, stanno eseguendo 8 misure cautelari di cui 7 ordinanze in carcere e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, provvedimenti disposti dal gip su richiesta della procura, oltre a perquisizioni e sequestri