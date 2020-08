Sparano a pusher dopo finta vendita droga: due arresti per tentato omicidio



Due uomini italiani, C.A. di 46 anni da Novedrate (Co) e C.F. senza fissa dimora di 40 anni rintracciato a Cantu' (Co), sono stati arrestati dai Carabinieri di Seregno (MB) in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Monza, per il tentato omicidio di un 39enne marocchino legato alla vendita di finte dosi di cocaina.



Lo scorso 27 luglio all'interno di una concessionaria in disuso nel comune brianzolo C.A. e C.F., entrambi con precedenti, quando si sono resi conto di essere stati raggirati dal pusher lo hanno colpito con alcuni colpi di pistola alle gambe. Le indagini condotte dai militari della sezione operativa hanno permesso di ricostruire i fatti e rintracciare gli indagati che, condotti nella caserma di Seregno dopo le formalita' di rito, sono stati portati presso la casa circondariale di Monza.