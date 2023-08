Monza, tenta di uccidere il vicino di casa: gli danno fastidio i suoi cani

Un uomo di 60 anni è stato arrestato dai poliziotti di Monza e Brianza per tentato omicidio del vicino dopo una lite sui cani di quest'ultimo.

I fatti risalgono a Ferragosto quando una donna ha chiamato le forze dell'ordine raccontando di un furioso diverbio nelle scale di un condominio a Monza

I fatti risalgono a Ferragosto quando una donna ha chiamato le forze dell'ordine raccontando di un furioso diverbio nelle scale di un condominio a Monza. Quando le Volanti sono arrivate, hanno trovato la giovane vittima su una panchina del cortile, coi pantaloni sporchi di sangue che gli ha consegnato il coltello con cui era stato colpito riferendo di conoscere l'aggressore.

L'uomo era già in affidamento in prova ai servizi sociali

L'uomo, già segnalato da altri condomini per minacce di morte dopo accese discussioni, è stato subito rintracciato nelle vicinanze e ha confessato di avere ferito il ragazzo sul pianerottolo perchè i cani della vittima gli davano fastidio. Era già in affidamento in prova ai servizi sociali per altre vicende ed e' stato arrestato e portato nella casa circondariale di Monza.