Monza: foniti i lavori di ristrutturazione dello stadio Sada

Monza: finiti i lavori di ristrutturazione dello stadio Sada

Lo stadio Sada di Monza ha recentemente concluso i lavori di ristrutturazione degli spogliatoi, iniziati a giugno. Questi interventi, finanziati con 95mila euro provenienti dai fondi comunali, miravano a migliorare l'accessibilità e ottimizzare gli spazi, rendendoli pienamente fruibili anche per le persone con disabilità. Tra le modifiche effettuate, ci sono la riorganizzazione degli spazi interni, la sostituzione delle porte in laminato con nuove in alluminio, e la creazione di una pavimentazione continua che copre tutte le aree degli spogliatoi e dei servizi igienici.

Un impianto storico verso il futuro

Oltre alle migliorie funzionali, gli spogliatoi sono stati arricchiti con nuovi rivestimenti in piastrelle nelle zone dei bagni e delle docce, mentre le panche in muratura sono state rimosse per fare spazio a servizi igienici più accessibili. Anche gli impianti idrico-sanitari, fognari, di riscaldamento ed elettrici sono stati aggiornati. L'assessore allo Sport, Viviana Guidetti, ha sottolineato che questo intervento rappresenta un primo passo verso la valorizzazione dello storico stadio Sada, con futuri lavori già pianificati per la riqualificazione della biglietteria, in linea con le direttive della Soprintendenza.