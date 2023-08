Monza, ubriaco alla guida fermato due volte nella stessa notte

Ubriaco alla guida con un tasso alcolemico 6 volte superiore al limite di legge, è stato fermato due volte nella stessa notte dalla stessa pattuglia della Polizia di Stato. Succede in Brianza tra sabato e domenica scorsi lungo la strada statale 36 da Sesto San Giovanni a Lecco.

Verso le 3.30 a Cinisello Balsamo gli agenti della Polizia stradale di Monza fermano il veicolo, trovano l'uomo positivo all'alcol test, lo denunciano, gli ritirano la patente e affidano l'auto a una persona di sua conoscenza. Due ore più tardi - alle 5.10 - stessa pattuglia a un chilometro di distanza dal precedente controllo trova nuovamente l'uomo alla guida dell'auto e ancora ubriaco. Il veicolo ora stato sottoposto a fermo per tre mesi. Il conducente deve rispondere di guida in stato di ebbrezza, la patente è sospesa e sarà revocata. Rischia sanzioni per 8mila euro.