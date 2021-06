Monza, Valentina Berni è il nuovo Direttore Amministrativo dell'Asst

Dopo circa 2 anni e mezzo, si è concluso ieri il mandato dell’ing. Stefano Scarpetta, Direttore Amministrativo della ASST Monza. Scarpetta è infatti stato nominato Direttore Generale presso la Asl To4 in Piemonte. “Ringrazio il dott. Stefano Scarpetta per l’apprezzato lavoro svolto nella nostra Azienda ed annuncio, con piacere, che il prossimo Direttore Amministrativo della ASST Monza sarà la dottoressa Valentina Berni – spiega il Direttore Generale Mario Alparone - con la quale ho già in passato condiviso le responsabilità della direzione strategica durante il mio mandato come Direttore Generale della ASST Melegnano e Martesana. La sua pluriennale esperienza, acquisita nei diversi ruoli apicali amministrativi ricoperti, è garanzia di un sicuro apporto di qualità”.

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, la dott.ssa Berni inizia il suo percorso professionale fin da subito nel pubblico, inizialmente presso l’Azienda ospedaliera G. Salvini di Garbagnate Milanese, ora ASST Rhodense, dove ha svolto l’incarico di Direttore di Struttura Complessa nell’area degli approvvigionamenti ed in seguito, nel 2011 presso l’A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico, ora ASST FBF Sacco dove ha aggiunto, alla precedente esperienza, quella relativa all’area del Personale e dei Concorsi, svolgendo anche la funzione di Direttore del Dipartimento Amministrativo, in seguito di Direttore Amministrativo del Presidio FBF, ampliando le sue conoscenze anche nel campo della protezione dei dati personali e svolgendo nel contempo funzioni di DPO Aziendale.

È stata Direttore Amministrativo dell’ASST Melegnano e della Martesana da gennaio 2016 a febbraio 2019. “Con entusiasmo mi accingo a intraprendere questa impegnativa e prestigiosa esperienza professionale e assicuro il massimo impegno nel dare il mio contributo all’attività della Direzione Strategica della ASST Monza”, il primo commento del neo Direttore Amministrativo.