Moody's, per la Lombardia rating Baa2. Fontana: "Meglio dell'Italia"

L'agenzia americana Moody's certifica e conferma che la Lombardia detiene parametri economici migliori rispetto a quelli dell'intero Paese. "Per la nostra Regione - spiega il presidente Attilio Fontana - viene confermato il rating Baa2, mentre l'Italia si ferma al Baa3". "Questo strumento - sottolinea il governatore - misura l'indice di affidabilità di un'istituzione, in questo caso quello della Regione Lombardia. Noi conseguiamo un risultato migliore di quello dello Stato italiano, un caso per certi versi unico e davvero eccezionale nel panorama internazionale".

"Dall'analisi di Moody's - prosegue il governatore - emerge che il profilo creditizio della Regione Lombardia riflette la sua importante economia e una governance molto forte, elementi che le consentono di raggiungere risultati finanziari equilibrati e una buona performance del sistema sanitario, principale voce di spesa". Secondo Moody's la Regione Lombardia beneficia di molte risorse provenienti dai fondi europei e nazionali che ne sostengono la strategia di investimento, aumentando la sua forte posizione di liquidità.

Punti di forza della Lombardia, oltre a una governance molto forte e a una grande quantità di fondi europei e nazionali che sostengono la strategia di investimento della regione, la larga e ricca base economica, l'onere del debito molto basso e una forte liquidità.

La Corte dei Conti parifica integralmente il bilancio 2022 della Lombardia

Oggi inoltre la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ha deliberato la parifica integrale del rendiconto generale della Regione Lombardia relativo all'esercizio 2022. "Sono molto contento del risultato - ha detto il presidente Attilio Fontana al termine dell'udienza -, perché oltre alla valutazione positiva in tutti gli ambiti da parte della Corte, c'è stata anche la richiesta da parte della procura della parifica integrale". "Credo che sia un risultato eccellente - ha aggiunto -, che dimostra ancora una volta la bontà dell'attività dei nostri uffici e di Regione Lombardia in generale"

La Corte dei Conti: "Regione Lombardia impegna l'85% dei fondi di bilancio 2022"

"Sul bilancio assestato della Regione nel 2022 risultano 1,2 miliardi per il finanziamento di investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (2021-2026), da riferire per l'82% alla Missione 6 'Salute' e per l'11% alla Missione 5 'Inclusione e coesione' e solo il 6% alla Missione 2 'Rivoluzione verde e transizione ecologica'". È quanto emerge dalla relazione della Corte dei Conti sul rendiconto generale della Regione Lombardia. "Dei fondi in bilancio 2022 una quota pari all'85%, risulta impegnata, principalmente su capitoli di spesa in conto capitale. A fronte di impegni così elevati nell'esercizio 2022, la Sezione ha accertato una quota di pagamenti su impegni molto ridotta (3% su spesa in conto capitale e 12,5% su spesa corrente)".