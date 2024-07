Moody's promuove la Lombardia: "Rating superiore a quello dell'Italia"

Il rating della Regione Lombardia è superiore a quello dell'Italia. Lo conferma Moody's anche per il 2024. Riconoscendo, come riferisce Ansa, un sistema di governance "molto forte", un'economia regionale "ricca e dinamica", una robusta liquidità e un basso profilo di debito. In conferenza stampa il governatore Attilio Fontana ha commentato: "Apprendiamo con grande soddisfazione che Moody's ha confermato il rating 'BAA2 stabile', superiore a quello del nostro Paese. I motivi ci inorgogliscono: Moody's afferma che la Regione ha un sistema di governance molto forte e che le pratiche di gestione sono realizzate in modo manageriale e con grande solidità. Riconoscendo alla Lombardia un sistema istituzionale maturo e robusto".

Lombardia: liquidità, sistema sanitario e basso profilo di debito

"Puo' sembrare una cosa di poco conto - ha aggiunto Fontana - invece bisogna leggerla come un risultato eccezionale perche' sono pochissimi nel modo gli enti regionali che hanno un rating maggiore dello Stato a cui appartengono. Sono risultati di cui sono particolarmente contento e ringrazio tutti quelli nella nostra struttura che hanno lavorato con grandissima determinazione". Tra i motivi anche un sistema sanitario efficiente e la robusta liquidità e il basso profilo di debito: Moody's pone l'accento sull'indebitamento netto (diretto e indiretto) della Regione evidenziando come questo sia pari solo all'8% dei ricavi operativi. Il livello raggiunto dallo Stato italiano e' Baa3 stabile, un notch in meno di Regione Lombardia.

Fontana e la "pianificazione finanziaria accurata"

Fontana parla anche di un giudizio positivo dell'agenzia di rating nei confronti di "una pianificazione finanziaria accurata con previsioni di tre anni basate su prudenti ipotesi", mentre parla della legge 9 (gli "interventi per la ripresa economica" del 4 maggio 2020, il cosiddetto Piano Lombardia, ndr) che in questi mesi è stata tanto motivo di polemiche" e che invece Moody's individua "come uno dei motivi di ripartenza, di ricrescita della nostra economia e di miglioramento ulteriormente dei nostri numeri". Oltre a ciò, "si dice ancora che la Lombardia è la regione più ricca del paese- va avanti Fontana- con un Pil procapite al di sopra della media italiana, mentre il tasso di disoccupazione è al di sotto della media nazionale, 4,1% contro il 7,8% per l'Italia", ribadendo "come la regione abbia un'economia ampia e diversificata che genera il 22% del valore aggiunto regionale"

Autonomia, Fontana: "Con la riforma si possono migliorare i servizi"

Nel documento di Moody's presente anche un passaggio sull'autonomia. "Moody's - spiega il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana in conferenza stampa - affronta anche la questione dell'autonomia e rileva come da questa riforma si possa ottenere efficientamento e miglioramento dal punto di vista dell'erogazione e della gestione dei servizi". "A seguito della recente approvazione da parte del Parlamento italiano della Legge n. 86/2024 sull'autonomia differenziata - si legge nel documento di Moody's - la Lombardia intende richiedere maggiore autonomia su diverse tematiche. Con la maggiore autonomia nell'erogazione dei servizi e nella gestione diretta degli stessi, la Lombardia punta a rispondere al meglio alle esigenze del proprio territorio, garantendo al tempo stesso un uso efficiente delle risorse. Monitoreremo le modalita' di attuazione della riforma e degli accordi bilaterali tra la Regione e il Governo, e il loro impatto sul profilo creditizio della Lombardia".