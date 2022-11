Moratti a de Bortoli: "Serve alleanza tra moderati, liberali e riformisti"

"Abbiamo una destra sovranista che ha come modelli Orban e Putin. C'è la possibilità che gli si contrapponga una sinistra alla Mélenchon. Due visioni politiche nostalgiche che guardano al passato. Si deve invece costruire un'alleanza innovativa tra moderati, liberali e riformisti che consenta di dare concrete risposte a quelli che Joseph Stiglitz definisce gli scontenti della globalizzazione".

La risposta a de Bortoli che su "Il Foglio" ha affermato che afferma che per il Pd "non trattare con Moratti è ingiustificato"

Così in una nota l'ex vice presidente della Regione Lombardia e candidata per il terzo polo alle regionali del 2023, Letizia Moratti, in relazione all'intervista pubblicata oggi da Il Foglio a Ferruccio de Bortoli, nella quale il giornalista afferma che per il Pd "non trattare con Moratti è ingiustificato" e mostra uno "sdegnoso giudizio di classe". "Dobbiamo costruire politiche più inclusive per rendere tutti partecipi del benessere che i lombardi sanno costruire grazie al loro lavoro e alla capacità di stare in un mondo globale e aperto, non consegnando la nostra regione ai professionisti della politica del rancore" ha aggiunto Moratti