Moratti, bene approvazione finale Its Academy

“L’istituzione del Sistema Terziario di Istruzione e Formazione Tecnologica Superiore è sicuramente una buona notizia per la modernizzazione del Paese.”

La vicepresidente ed assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, commenta così l’approvazione della proposta di Legge, presentata come prime firmatarie dalle onorevoli Maria Stella Gelmini e Valentina Aprea, avvenuta oggi alla Camera.

Moratti: "Un provvedimento che integra e completa la filiera professionalizzante"

“Un provvedimento che integra e completa la filiera professionalizzante introdotta con il sistema duale della Legge 53/2003 – spiega Letizia Moratti -, da me avviata quando ero alla guida del dicastero dell’Istruzione, con i percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di titoli e qualifiche professionali di 1 e 2 livello nei percorsi triennali e quadriennali di competenza delle Regioni.” Già allora la Riforma dei cicli prefigurava un canale formativo terziario, altamente professionalizzante e quindi prevalentemente on the job, non accademico, alla stregua di quelli esistenti in tutti i Paesi europei, per il conseguimento delle qualifiche di 5 e 6 livello EQF, comparate in Europa ai diplomi di laurea.

Moratti: "È tempo di superare, insomma, il mismatch tra domanda e offerta di lavoro ad alta specializzazione"

“Si tratta di percorsi volti a colmare un nostro gap che dura ormai da 50 anni – sottolinea la vicepresidente di Regione Lombardia -. Ci arriviamo dopo diversi anni da quella Riforma che si conferma, a maggior ragione, lungimirante nella visione e necessaria nella sua attuazione. È tempo di superare, insomma, il mismatch tra domanda e offerta di lavoro ad alta specializzazione, che condiziona pesantemente la competitività dei nostri sistemi produttivi e dei servizi e soprattutto l’occupabilita’ dei nostri giovani. Per questo ringrazio per l’impegno assiduo e il lavoro altamente professionale, svolto durante l’iter di approvazione, tutti i proponenti ed in particolare l’onorevole Valentina Aprea.”

"Molto positivo è l’aver previsto che i futuri esperti tecnologici degli ITS Academy si formino in percorsi realmente professionalizzanti"

“Molto positivo è l’aver previsto che i futuri esperti tecnologici degli ITS Academy si formino in percorsi realmente professionalizzanti – conclude Letizia Moratti -, con il 35% degli stessi in forma di tirocinio aziendale o di alto apprendistato. Il consistente finanziamento di 1,5mld che accompagna la Legge e ne giustifica la presenza all’interno del PNRR dovrà ora essere impegnato tempestivamente per individuare tutte le aree tecnologiche per sostenere le principali sfide dello sviluppo economico del Paese. Dalla transizione ecologica a quella digitale, dal Made in Italy all’ artigianato, dalla ricerca chimico-farmaceutica e sanitaria alla meccatronica. Sono certa che molti giovani trarranno vantaggio da questa innovazione introdotta nel panorama nazionale dell’istruzione e che molte imprese, associazioni di categoria e sindacati ne apprezzeranno il valore e lo spirito.”