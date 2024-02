Elezioni Ue, Moratti: c'è pressing per mia candidatura, ma è presto

Moratti: c'è pressing per mia candidatura in Ue ma è presto

"Sono concentrata sulla consulta per cercare di avvicinare al partito la societa' civile e lo abbiamo fatto con incontri e proposte molto concrete, non credo che gli elettori si appassionino a tematiche lontane da loro. C'e' pressing dal partito e anche da fuori" per una candidatura alle europee ma "decideremo insieme, ora mi sembra prematuro". Lo ha detto la presidente della consulta di Forza Italia Letizia Moratti a margine di un evento del 'Giornale' a Milano. "Io sto lavorando in grande sintonia con Tajani per rafforzare il partito e allargarlo. Abbiamo una eredita' importante di Berlusconi con tante tematiche che FI puo' ancora rappresentare, temi come la centralita' della persona e la liberta'".

Moratti: non si devono votare partiti che minano la forza dell'Europa

Le Europee "sono un passaggio importante", quindi "credo si debbano sostenere partiti che vedono necessaria la sostenibilita' ambientale, economica e sociale e che non si debbano votare partiti che minano la forza dell'Europa", ha aggiunto Letizia Moratti in merito al tema dell'evento che verte sulle elezioni europee.