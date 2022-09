Fontana: "Se Moratti vuole altra avventura, non può continuare con noi"

"Ci incontreremo finito questo tour, l'ho convocata e ci vedremo nel mio ufficio questa sera. Dovrà chiarire la sua posizione, non possiamo continuare ad andare avanti con questa strana situazione, bisogna che si dia una svolta e si capisca se vuole essere parte della nostra squadra o se invece vuole fare parte di un'altra squadra.

"Chiaro è che se intende partecipare ad un'altra avventura diversa dalla nostra non potrà continuare ad amministrare al nostro fianco". Lo afferma il governatore lombardo Attilio Fontana, nel corso di un punto stampa durante il tour per illustrare le 'Aree Interne' del Verbano-Piambello, in provincia di Varese.