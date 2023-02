Moratti guarda ai delusi: "Mi rivolgo a chi vuole cambiamento"

"Mi rivolgo a chi è deluso come me da una cattiva politica, da una politica che non ha visione, da una politica che non è capace di intercettare i problemi e i suggerimenti delle tante persone che hanno voglia di partecipare. Mi rivolgo a chi vuole un reale cambiamento e a queste persone dico: io voglio mettermi a disposizione alla mia Regione per ridare fiducia e ridare serenità".

Moratti: "So che cosa significa lavorare con sacrificio, con determinazione anche nei momenti difficili"

Lo ha detto la candidata civica appoggiata dal Terzo Polo, Letizia Moratti, in occasione della Tribuna elettorale della Tgr Lombardia che andrà in onda questa sera alle 18.15 su Rai 3. "Io lavoro da quando ho 20 anni - ha spiegato- quindi so che cosa significa lavorare con sacrificio, con determinazione anche nei momenti difficili. So di aver risolto tante situazioni critiche in tutta la mia vita di lavoro".