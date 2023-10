Moratti in Forza Italia, Sorte: "Laboratorio politico in Lombardia"

"Con l'adesione di Letizia Moratti a Forza Italia prende slancio in Lombardia la costruzione di un laboratorio politico che aspira al coinvolgimento di tutti coloro che si riconoscono nei valori del Partito Popolare Europeo". Lo afferma Alessandro Sorte, deputato e coordinatore di Fi in Lombardia.

"Siamo certi che Letizia Moratti, persona di riconosciute capacità e competenze e dotata di autorevolezza internazionale, farà un grande lavoro in termini di proposte politiche e organizzative alla Presidenza Nazionale della consulta di Forza Italia. Ringrazio il segretario nazionale Antonio Tajani per la sua opera di costante rafforzamento di Forza Italia, che prosegue nel solco di quanto indicato dal Presidente Berlusconi. Siamo solo all'inizio: nei prossimi giorni sono attese nuove adesioni di personalità che conferiranno ulteriore peso all'attività di Forza Italia in Lombardia. Siamo sicuri di poter giocare un ruolo da protagonisti nelle prossime elezioni europee superando la doppia cifra e confermando i segnali positivi che già stiamo raccogliendo sul territorio", conclude Sorte.