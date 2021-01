Milano

Carlo Monguzzi Moratti in Regione, Monguzzi (Pd): "Armi al popolo". Bufera per il post "Siamo rovinati... armi al popolo": queste le parole del consigliere milanese del Pd Carlo Monguzzi su facebook, a commento degli articoli che parlano dell'imminente ingresso dell'ex sindaco Letizia Moratti nella giunta della Lombardia. Un commento sui social che ha scatenato le polemiche. "Parole decisamente eversive" le ha definite Stefano Bolognini, assessore alla Casa della regione e soprattutto commissario milanese della Lega, che ha chiesto "al Sindaco Sala di prendere con decisione le distanze da questa frase assurda e ingiustificabile". Diverse le proteste anche sui social. Monguzzi: "Ero ironico" Ma Monguzzi ha replicato: "Io ho scritto 'Siamo rovinati , armi al popolo incautamente fiducioso che chiunque, dotato di un robusto diploma di quinta elementare ne avrebbe colto l'ironia e che le armi erano ovviamente quelle della democrazia , essendo arcinota la mia scelta personale e politica pacifista e contro ogni violenza Invece insulti di tutti i tipi Io non arretro di un millimetro, anzi! Penso che un politico debba essere serio, perbene e competente ma che se non capisce l'ironia ( socratiana) sia un politico triste". "E se qualcuno mi chiedera' cosa penso dell'eventuale nomina della signora Moratti rispondero' 'Siamo rovinati, armi al popolo!"