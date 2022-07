Moratti in visita alla Rsa della Comunità ebraica di Milano

La vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti in visita nel pomeriggio di martedì 26 luglio nei locali della Rsa Arzaga della Comunità Ebraica di Milano. Come riferisce Bet Magazine Mosaico, sito ufficiale della comunità ebraica milanese, Moratti ha rivolto un caloroso saluto alla comunità ed agli anziani residenti nella struttura. La visita è stata organizzata da Enrico Mairov, presidente dell’associazione Nuova UDAI 10.0 e Luciano Bassani, assessore comunitario alla RSA e ai Servizi Sociali.

Moratti: "Rsa depositaria di ciò che è necessario trasmettere alle nuove generazioni"

Moratti ha ringraziato il personale per “le tante preziose attività che fate, perché le persone anziane sono un tesoro. Noi rischiamo di non avere la consapevolezza del rispetto delle tradizioni e della storia e voi siete i depositari di tutto quello che è necessario trasmettere alle nuove generazioni, anche quei drammi che abbiamo vissuto nel secolo scorso e che non bisogna mai dimenticare”. La vicepresidente ha ricordato di quando era stata presente come sindaco all'inaugurazione della struttura.

Bassani: "Grazie a Regione Lombardia, l'accreditamento ci ha fatti crescere"

Bassani ha commentato: “La nostra Rsa è nata quando è nata la Comunità ebraica di Milano e si è ampliata negli ultimi anni grazie ai generosi contributi di privati ma anche grazie all’accreditamento in quota con la Regione Lombardia a cui esprimiamo la nostra gratitudine e siamo lieti di poter mostrare la nostra struttura. Ci occupiamo degli anziani, che secondo la tradizione ebraica sono il bene più prezioso che abbiamo e che per questo dobbiamo prendercene cura quanto più possibile. A questo scopo con l’amico Enrico collaboriamo con la sanità israeliana e abbiamo tanti progetti di telemedicina e di domotica. Fra le iniziative c’è il megaschermo fornito da Amplifon per poter essere in contatto costantemente con l’anziano anche durante le lezioni di yoga e di ginnastica e le varie attività e la nostra Rsa è una struttura d’eccellenza che ha gestito la pandemia in maniera eccezionale”.

Mairov: "Il Governo israeliano rinnova l'invito a Moratti a visitare lo Stato"

Nel suo discorso Mairov ha ribadito che la nuova UDAI “sta lavorando per rafforzare i legami con Israele, e anche grazie a Letizia Moratti come sindaco di Milano, assieme a un altro grandissimo amico come il nostro presidente onorario Gabriele Albertini, noi oggi possiamo godere di questa amicizia che ci permette, anche come Sanità della Comunità, di portare molte innovazioni, con Luciano Bassani con cui lavoriamo da trent’anni per migliorare le prestazioni sanitarie alla nostra popolazione ed essere la locomotiva dell’evoluzione sanitaria, soprattutto nella nostra Regione Lombardia con cui lavoriamo da sempre. Ho avvisato i nostri amici del Governo israeliano di questa visita istituzionale della vicepresidente della Regione e rinnovano l’invito a visitare lo Stato di Israele”.