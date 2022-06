Moratti, ira di Fontana. La Lega: "Il nostro candidato è lui"

Regna inquietudine al 35° piano del Pirellone. Dopo le parole di Letizia Moratti, che si è dichiarata pronta alla candidatura alle Regionali nella coalizione di centrodestra, a questo punto in opposizione ad Attilio Fontana, la Lega risponde blindando l'attuale presidente.

Cecchetti: "Squadra che vince non si cambia"

Così il coordinatore della Lega Lombarda Fabrizio Cecchetti ad Affari Italiani Milano: "Squadra che vince non si cambia. C'è Attilio Fontana e può continuare a lavorare. Il presidente ha superato brillantemente una situazione complicata sia a livello sanitario che economico. È stato prosciolto da ogni tipo di strampalata accusa e ha fatto gli interessi dei Lombardi in momenti drammatici. Come dice Salvini, squadra che vince non si cambia per cui il candidato gia' c'è".

Inside: Salvini ha incontrato Letizia Moratti

Cecchetti, quindi, blinda Fontana, evidentemente in accordo con Matteo Salvini. Che, secondo fonti raccolte da Affari Italiani Milano, ha incontrato in settimana Letizia Moratti: non sono noti, però, i contenuti del confronto.Sicuramente fa scalpore che le dichiarazioni della Moratti siano arrivate alla vigilia dei ballottaggi che, in Lombardia, interessano Como, Monza e Sesto San Giovanni.