Moratti: “L’Expo sia esempio per Olimpiadi. Devono rilanciare la Regione"

"Expo deve essere un esempio anche per le Olimpiadi che in questo momento presentano ritardi su impianti e infrastrutture". I giochi "devono essere occasione di rilancio della Regione con un orizzonte di lungo periodo. Bisogna darsi una mossa". Lo ha detto la candidata civica sostenuta dal Terzo Polo, Letizia Moratti, intervenendo alla prima tribuna elettorale del Tgr Rai. Per il presidente Attilio Fontana "le Olimpiadi si sono avute perché Lombardia e Veneto hanno presentato la candidatura nonostante il governo dei 5 stelle si sia messo di traverso. Regione sta realizzando il suo compito in maniera tempestiva e sta andando avanti sulle infrastrutture".

Ghidolfi: “Non si tiene conto dell’imaptto sul territorio”

Per la candidata di Unione Popolare Mara Ghidolfi, "il tema è come bloccarle" Milano -Cortina 2026, perché "quella del grande evento è una logica di sviluppo vecchia e anacronistica, e non si tiene conto dell'impatto che hanno sul territorio". Secondo il candidato di Pd e Movimento 5 Stelle, Pierfrancesco Majorino, "è evidente che non si può perdere questa occasione bisogna realizzarle in maniera sostenibile imparando anche dagli errori del passato". A Fontana e Moratti chiede: "per le infrastrutture in vista dei giochi una cura del ferro per sostenere il trasporto pubblico poteva partire prima, perché non si è partiti?"