Moratti: “Le telecamere sono ovunque. Perché non in asili e Rsa?

"È assurdo che mentre le telecamere sono ovunque non le abbiamo in luoghi come asili nido, scuole materne, residenze per anziani e per disabili a protezione dei più indifesi, ma anche a garanzia del personale rispetto a ingiuste accuse. Sì può fare e Matteo Grossi, sindaco di Sant’Angelo di Lomellina, è stato il primo in Italia a far installare nell’asilo del suo comune un sistema di sorveglianza, coinvolgendo nel progetto genitori ed operatori”-

Moratti: “Per questo motivo ho voluto nella mia lista Matteo Grossi, sindaco di Sant’Angelo di Lomellina”

Anche per questo motivo l’ho voluto nella mia lista, per estendere questa buona pratica a tutti gli asili e le scuole materne della Lombardia, e in prospettiva nelle Rsa e nelle residenze per disabili". Così in una nota Letizia Moratti, candidata alla presidenza della Regione Lombardia con la sua lista civica e il sostegno del Terzo polo. "Attraverso il sistema di videosorveglianza garantiamo anche più serenità ai genitori dei bambini, ai figli degli anziani ricoverati, alle famiglie di disabili e agli operatori sanitari - aggiunge Moratti - che con grande impegno ogni giorno fanno il loro dovere"