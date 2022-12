Moratti: "Lombardia senza piano vaccinale. Con me cambio di passo"

E' vero che "la Lombardia è stata la prima Regione ad essere colpita dal Covid ma è anche vero che "quando io sono stata chiamata e sono entrata in Regione Lombardia, il 9 gennaio, un piano vaccinale non c'era". Lo ha detto Letizia Moratti, ex vicepresidente e assessora al Welfare della Lombardia nella giunta Fontana e ora candidata alla presidenza della Regione, in una intervista a RaiNews24.

Moratti: "Noi abbiamo lavorato per un mese e il piano vaccinale è partito il 6 febbraio"

"Noi abbiamo lavorato per un mese e il piano vaccinale è partito il 6 febbraio. Poi siamo diventati la primaRegione d'Italia e tra i primi territori al mondo", ha affermato Moratti."Determinante - ha spiegato - è stato il cambio che io ho voluto della piattaforma informatica (per le prenotazioni, ndr) che non funzionava assolutamente e rimandava le persone anziane e fragili anche a 100 km di distanza. Quindi io ho cambiato il sistema" passando "dalla piattaforma regionale a quella delle Poste, ho voluto azzerare i vertici della società informatica Aria e da lì c'è stato il cambio di passo"