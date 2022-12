Moratti, Mauro replica a Formigoni: "Rappresenta una novità"

"Moratti arriverà terza: i cattolici guardano a Fratelli d'Italia": la profezia dell'ex governatore lombardo Roberto Formigoni, pronunciata nell'intervista di Affaritaliani.it Milano, provoca reazioni e commenti proprio in quel mondo cattolico da cui proviene l'ex Celeste. Commenta infatti intervistato da Radio Lombardia l'ex ministro della Difesa Mario Mauro, ciellino come Formigoni: “Storicamente i cattolici guardano verso il cielo. Nel panorama della politica italiana se c’è un fatto nuovo è la formula con cui la candidata Presidente di Regione Lombardia, Moratti, ha voluto proporre la propria iniziativa e quindi una aggregazione con una forte matrice civica che, voglio ricordarlo, è un motivo che si era presentato più volte nella storia recente della Repubblica proprio per l’insufficienza della risposta del bipolarismo muscolare italiano e anche per l’insufficienza di una Regione che una volta era tra le più importanti d’Europa, la Lombardia, e che oggi sembra l’ombra di se stessa.”

Lombardia, Mauro: "Moratti figura concreta e manager capace"

Mauro è un sostenitore della lista Moratti presidente. A suo avviso per fare un salto di qualità “non c’è nessuna ricetta magica, la verità è che quello di cui tutti sentiamo la mancanza è la concretezza e la figura di Letizia Moratti va esattamente in quella direzione. Abbiamo una manager capace, una persona che da sempre sa coniugare i temi dell’impresa con la difesa strenua del volontariato e del terzo settore e una racconto a disposizione per una generazione nuova che voglia, prendendo esempio da lei, coinvolgersi con il bene comune e quindi mettersi in gioco per i propri concittadini e per un equilibrio sociale sempre più delicato come quello di una Regione-Stato come la Lombardia.”