Moratti: "Organizzazione dei medici entro maggio o 7 miliardi a rischio"

"Se l'Italia non dovesse rispettare l'organizzazione dei medici di medicina generale entro maggio 2022 perche' possano essere operative la Case di Comunita', non arriveranno i sette miliardi di fondi per la sanita' territoriale". Lo ha detto la vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al welfare, Letizia Moratti, durante il suo intervento a "Mi+Pnr. La formula per il futuro", evento organizzato da Direzione Nord al Palazzo delle Stelline di Milano. "Abbiamo approvato questa legge - ha aggiunto Moratti -e gli ambulatori sono una parte importante della riforma, una riforma che va a potenziare anche l'assistenza domiciliare integrata"

Moratti: "Qualità della vita, orgogliosa di essere lombarda"

"C'e' l'orgoglio di essere lombarda e l'orgoglio di essere milanese. Tutte le notizie positive su Milano mi fanno sempre molto piacere". Cosi' la Moratti ha commentato la posizione di Milano nella classifica stilata da Il Sole 24 Ore sulla qualita' della vita, nel corso dell'intervista all'evento Direzione Nord. "Milano e' sempre stata una citta' che accoglie e che si possa sentire milanese chiunque la scelga, da Montanelli a tanti grandi molti hanno detto che avevano scelto di essere milanesi", ha ricordato Moratti.

Moratti: "Covid, abbiamo superato il target di Figliuolo, la Lombardia si conferma all'altezza"

"Regione Lombardia continua a dimostrarsi all'altezza della situazione. Abbiamo raggiunto il 93% di adesioni alla campagna vaccinale, il 90,5% della popolazione vaccinabile ha completato il primo ciclo e per la terza dose siamo a 90.000 somministrazioni al giorno. Abbiamo dunque ampiamente superato il target assegnatoci dal Commissario Figliuolo e stanno anche crescendo le persone che decidono di fare la prima dose". Così Moratti. "Credo che bilancio dell'attivita' svolta dalla Regione - ha concluso - sia positivo. Faremo di tutto per fare restare in zona bianca".