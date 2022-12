Moratti: "Scandalo Qatar inaccettabile"

Quello che è successo è drammaticamente e moralmente inaccettabile. Chi dovrebbe dedicarsi la bene comune deve avere come assoluto requisito l'onestà". Lo ha detto Letizia Moratti, candidata alla presidenza della Regione Lombardia con l'appoggio del Terzo Polo, in un'intervista a Telelombardia, rispondendo a una domanda sullo scandalo Qatar-Ue. "

Moratti: "L'Europa è un aggancio, se non avessimo l'Europa avremmo un costo del debito pubblico insopportabile"

Però non dobbiamo pensare che sia tutto così come stiamo vedendo in questi giorni" dovuto a "deviazioni". "L'Europa è un aggancio, se non avessimo l'Europa avremmo un costo del debito pubblico insopportabile. Sicuramente dobbiamo fare quello che è giusto per l'Italia, però l'Europa è la nostra casa comune nella quale è bene che rimaniamo", ha aggiunto Moratti.