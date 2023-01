Moratti: "Serve rinnovamento welfare: c'è bisogno di nuove idee per la sanità"

"Delle tante sfide che dovrò raccogliere come nuovo presidente di questa Regione, quella che a me sta più a cuore è la salute dei cittadini". Lo sostiene in una nota Letizia Moratti, candidata civica sostenuta anche dal Terzo polo alla presidenza di Regione Lombardia. "Per questo - rimarca Moratti - penso sia necessario un rinnovamento profondo del nostro sistema di welfare che sia incentrato sulla prevenzione e sulla medicina di famiglia, cui si dovranno affiancare, insieme a case ed ospedali di comunità in fase di avvio, centri di prima accoglienza polifunzionali vicini alla gente".

Moratti: "Serve politica lontana da logiche di spartizione quanto a direttori generali e posizioni apicali delle strutture sanitarie"

"Una attività contestuale a un rilancio dei grandi ospedali pubblici che devono tornare a competere con i migliori d'Europa ed essere in grado di dare risposte ai bisogni dei cittadini in tempi ragionevoli. Per realizzare davvero tutto questo servono idee nuove, con la politica al centro delle scelte strategiche certamente, ma lontana da logiche di spartizione quanto a direttori generali e posizioni apicali delle strutture sanitarie", aggiunge