Moratti su Bertolaso: “Gli auguro migliori possibilità”

Guido Bertolaso sta collaborando pienamente con Regione Lombardia e con il mio assessorato su diversi temi, e quindi l'augurio è che per lui ci sia la migliore possibilità per quello di positivo che sa dare, in qualsiasi ottica che sia regionale o che sia nazionale". Lo ha detto la vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti, a margine di un seminario organizzato nella Casa circondariale di San Vittore.