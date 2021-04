Moratti: "Terminata la vaccinazione per gli over 80 in Lombardia"



"Ad oggi possiamo dire di avere vaccinato praticamente tutti coloro che potevano spostarsi autonomamente, quindi oltre 600.000 persone. All'appello mancano cittadine e cittadini over 80 che per ragioni di salute hanno chiesto di ricevere il vaccino a domicili. In questi giorni li stiamo raggiungendo anche con l'impiego di 5 camper e medici militari", così la vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti.

"Fin dai primissimi giorni di febbraio sono stati organizzati incontri da parte dell'unita' di crisi con l'ad e con i tecnici di Poste al fine di valutare l'opzione Poste. Inizialmente Poste aveva affermato in breve tempo di poter realizzare le soluzioni necessarie per integrare il proprio sistema adattandolo al piano vaccinale lombardo", ma "dopo numerosi solleciti in data 7 febbraio ha comunicato che sarebbe stato difficile garantire le date richieste e si e' pertanto deciso di procedere diversamente". Lo afferma la vicepresidente e assessore al Welfare lombardo, Letizia MorattiI, rispondendo in aula a un'interrogazione a targa M5S che chiedeva spiegazioni sulle dinamiche che hanno portato la Regione a cambiare sistema di gestione della campagna vaccinale (passando da Aria spa a Poste).

"Sulla questione testimonial sara' mia cura interloquire con l'assessore alla Comunicazione Bolognini per discutere di quanto da lei opportunamente segnalato". L'assessore al Welfare e vicepresidente lombardo Letizia Moratti accoglie cosi' la richiesta di delucidazioni piovuta nel corso del question time a Palazzo Pirelli dal consigliere di +Europa, Michele Usuelli. L'esponente di opposizione segnala infatti alla giunta l'episodio che vedrebbe coinvolto il calciatore svedese del Milan, Zlatan Ibrahinovic, il quale dopo aver fatto da testimonial anti-covid per la campagna regionale, si sarebbe fatto 'pizzicare' in un ristorante aperto ad hoc per lui.